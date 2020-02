Marc Lavoine : Le chanteur de charme enflamme le Téat Plein Air de Saint-Gilles

Poète, ce joueur de musique et de mots sourit et danse langoureusement en se déhanchant pour la plus grande joie de ses fans avec "Rue des Acacias". Les femmes se lèvent, s'approchent de la scène pour essayer de le toucher...



L’artiste, accompagné des musiciens de Julien Doré, leur fait des clins d’œil et continue ses balades douces et agréables. Marc chante "Je ne veux qu'elle", et envoie des bisous au public qui s’enflamme et se met debout pour entonner avec lui les paroles de ses mélodies. Puis Marc enchaîne sur un son plus rock et plus rythmé " Parking des Anges" , "Dis moi que l'amour ne s'arrête pas"...Personne n'a envie que cela s'arrête...