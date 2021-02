Marc-Julien Grondin élu président de l’association Elianna

Nous avons l’honneur de vous informer que le « Collectif ELIANNA » a connu sa première assemblée générale constituante, ce vendredi 12 Février 2021, devenant dès à présent une association officielle.



Cette assemblée générale a ainsi constitué son Conseil d’Administration qui a élu son bureau.



L’association « Collectif Elianna » a ainsi élu son porte-parole, Marc-Julien GRONDIN, Président de l’association. Marc-Julien GRONDIN est le fondateur de l’association Grins d’Ciel, infirmier urgentiste et Psychopraticien. Le collectif porte le nom, en sa mémoire, de la petite Elianna, 2ans, décédée tragiquement en Mars 2018 sous les coups de sa mère et son beau-père, à Saint André. Elianna, victime de violences mortelles, mais aussi victime d’un système de protection de l’enfance multi-défaillant à La Réunion. Rappelons-le, tant les services de protection de l’enfance du Conseil Départemental que les institutions judiciaires avaient connaissance de la situation dangereuse de la petite Elianna, par de multiples signalements effectués par une association et la famille… Malheureusement, aucune de ces institutions ont donné une suite efficace pour protéger la petite Elianna.



Marc-Julien GRONDIN, Président, sera assisté par une vice-présidente, votre consoeur animatrice et journaliste, Jessy MICHELE, ainsi que d’une équipe de terrain engagée, motivée & compétente, réunissant plusieurs dirigeants d’associations locales de terrain.



Pour rappel, l’association « Collectif Elianna » est à l’heure actuelle composée de 22 associations réunionnaises, formant une union sacrée sans précédent, depuis l’affaire des « Burgers de papa » qui avait choqué notre île, tant par son immoralité que sa violence au travers de sa communication publicitaire, sur une île qui connait, d’autant plus, un fort taux de violences intra familiales.



Le « Collectif Elianna » a pour objet de lutter contre la mal-traitance infantile en tout genre, de sensibiliser la population mais surtout les pouvoirs publics sur le fléau qu’est la mal-traitance infantile dans notre département. Il se veut être une force de propositions et de conseils dans le domaine de la protection infantile à La Réunion. Le collectif demande une table ronde avec tous les acteurs institutionnels dans le domaine de la protection infantile.



De plus, le Collectif Elianna a initié le mouvement #MeTooInceste974 depuis fin Janvier maintenant sur l’île. Nous sommes très fiers de ce que ce mouvement engendre : Libération de la Parole des victimes d’inceste, intérêt porté par les institutions judiciaires du département qui ont pris contact avec le Président du Communiqué de Presse Collectif ELIANNA collectif, intérêt porté par un service d’urgences d’un hôpital de l’île afin de protocoliser l’accueil d’« enfants-victimes » etc…



Le Président tient à vous remercier pour l’intérêt que vous portez à cette cause juste et noble et est convaincu que vous êtes un atout non négligeable dans le combat contre ce fléau réunionnais, qui touche toutes nos familles de loin comme de près. Il a cette volonté de coopérer avec les médias pour l’intérêt de cette cause.



Rappelons les chiffres : Près de 4000 enfants victimes de violences infantiles sur l’île ; 2 à 3 signalements par semaine pour inceste uniquement dans le bassin Sud de notre département ; 2 à 3 enfants par classe victime d’inceste à La Réunion.



Comment rester insensible à ces chiffres effrayants pour une si petite île que la nôtre ? Le travail ne manquera pas, la volonté et la motivation du collectif non plus.



Le Président et son équipe reste à votre disposition pour toute coopération dans la lutte contre ce fléau que sont les violences infantiles.