AFP Maradona devrait sortir de l'hôpital rapidement, selon son médecin

- Publié le Jeudi 5 Novembre 2020 à 21:37 | Lu 57 fois

(AFP) Diego Maradona, opéré avec succès il y a deux jours d'un hématome à la tête, pourrait rapidement sortir de l'hôpital, dès vendredi, a annoncé son médecin. "L'idée est qu'il soit sous surveillance encore un jour. Mais il a déjà envie de sortir. Nous avons discuté avec les (autres) médecins (...) qui considèrent également qu'il peut sortir. Mon idée est qu'il reste un jour de plus", a déclaré jeudi Leopoldo Luque, devant une clinique d'Olivos, dans la banlieue de Buenos Aires, où l'idole du football argentin a été opérée. "Nous sommes très satisfaits, il peut marcher, il peut me parler (...) C'est encore très tôt, mais sa récupération est excellente", a ajouté le praticien, qui a précisé que les résultats du scanner de contrôle étaient également "excellents". "Il souhaite sortir, en réalité nous le retenons, nous essayons de le convaincre (de rester) pour les contrôles" post-opératoires, a encore dit M. Luque. Mercredi soir, 24 heures après l'opération, le médecin avait assuré que Diego Maradona n'avait aucune "complication neurologique" à la suite de l'opération et avait salué une guérison "étonnante" de la part de l'ancien capitaine de la sélection argentine. Le champion du monde 1986 avait été hospitalisé lundi à La Plata, à 60 km au sud de Buenos Aires, en raison d'une anémie et de déshydratation. Des examens avaient révélé la présence d'un hématome sous-dural. Il avait alors été transféré à la clinique privée Olivos, dans la commune du même nom, dans la banlieue nord de la capitale. La vie de Diego Maradona a été rythmée par de nombreux problèmes de santé, dont certains liés aux excès en tous genres qui l'ont parfois fait flirter avec la mort. En 2000, il avait eu une crise cardiaque à la suite d'une overdose dans la cité balnéaire uruguayenne de Punta del Este. Il avait ensuite suivi une longue cure à Cuba. En 2004, alors qu'il pesait plus de 100 kg, une autre crise cardiaque l'avait terrassé à Buenos Aires, mais il s'en était sorti. Il avait ensuite subi une opération chirurgicale de l'estomac pour perdre énormément de poids. En 2007, une consommation excessive d'alcool l'avait conduit à l'hôpital. Dernièrement, il a dû se faire poser une prothèse à cause de ses genoux douloureux. Tout comme le Brésilien Pelé, qui a fêté ses 80 ans en octobre, Maradona est considéré comme l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps.



