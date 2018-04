Manufrance, le retour

Manufrance, ex manufactures de St Etienne, seul site de vente par correspondance à l’époque des trente glorieuses, son catalogue, et qui, après a disparu.



Son catalogue, qui a fait rêver les ménagères et autres amateurs d’armes de chasse, a laissé la place à des sites de commande performants et informatisés. Je cite par exemple Ebay, et des exploitants tels que « la Redoute » ou « les trois suisses » qui ont su s’adapter bien tard à la demande, mais bien difficilement.



Heureusement, nos politiques se sont sentis une âme salvatrice. C’est ainsi que, pour raviver ces anciennes entreprises en perte de marchés, nos dirigeants se sont impliqués.



D’abord François Hollande qui vante la performance de la « boite à outil » pour défendre la politique économique. Ensuite, Edouard Philippe, fier de son « sac à dos », kit d’urgence.



Pour terminer, la loi sur le « doggy bag », bientôt obligatoire dans les restaurants., et dont nous sommes conscients de son importance vitale.



Nous pourrions attribuer ces performances à notre ex-ministre à la marinière……mais qu’i se rassure, la continuité dans l’innovation inutile est assurée.