A la Une . Manu Payet sera Ri Qi Qi à partir du 1er février

Cascade de stars dans le nouveau Astérix et Obélix, dont le Réunionnais Manu Payet qui incarne un des personnages de L'empire du milieu. Par NP - Publié le Vendredi 16 Décembre 2022 à 11:08

"Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. L'impératrice de Chine est emprisonnée à la suite d'un coup d'état fomenté par Deng Tsin Qin, un prince félon". Voici le synopsis du nouveau film de Guillaume Canet qui sortira dans les salles le 1er février 2023.



Au casting, une pluie de stars, le réalisateur lui-même dans le rôle d'Astérix et Gilles Lellouche qui joue Obélix. À leurs côtés, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Ramzy, Mcfly et Carlito ou encore la chanteuse Angèle et le champion Zlatan Abrahimovic. Mais aussi Manu Payet dans le rôle de Ri Qi Qi. Le tout orchestré par M, Matthieu Chedid.



Il s'agit du cinquième film en prise de vues réelles de la série Astérix et Obélix et l'adaptation de l'œuvre de René Gosciny et Albert Uderzo. Le budget de ce film, où pour la première fois Gérard Depardieu n'incarnera pas Obélix, s'élève à 65 millions d'euros, ce qui en fait un des films français les plus chers jamais produits.