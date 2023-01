Actu Ile de La Réunion Manu Payet : Les textes de son nouveau spectacle ont mystérieusement disparu

Des notes conservées depuis très longtemps pour en faire un spectacle, Manu Payet a tout perdu lorsque sa fillette a effacé par mégarde le fichier sur lequel elles étaient précieusement conservées. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 23 Janvier 2023 à 14:03

Invité au micro d'Isabelle Morizet sur Europe 1, le 21 janvier dernier, Manu Payet s'est montré magnanime au sujet de la disparition des premiers textes de son spectacle "Emmanuel 2" qu'il prépare actuellement. Dix mois avant qu'il ne commence à roder son nouveau one man show, sa petite fille de 5 ans a effacé par mégarde le fichier où se trouvaient stockés tous les textes et toutes les vannes de l'humoriste.



"Quand je me suis rendu compte que tout avait disparu, heureusement que j'étais assis ! Ma femme m'a demandé ce que j'avais. A ma tête, on aurait dit que j'allais faire un malaise", raconte le comédien. Jamais les parents n'en ont voulu à leur fillette, bien au contraire. "C'est de ma faute si j'ai laissé trainé mon téléphone", reconnait l'humoriste réunionnais. Manu Payet explique encore que s'il a mal dormi la première nuit après avoir perdu tous ses textes, il est vite revenu à ce qu'il appelle "la liberté".



"J'ai trouvé ça mignon, et puis je me suis dit que peut-être qu'elle n'avait pas envie que je parte en tournée. Ou bien que si j'avais moins de textes, je rentrerai plus tôt à la maison. Et ce dont je me suis souvenu, c'était le plus fort !"