Courrier des lecteurs Manu Fance, le retour

Manu France, ex manufactures de St Etienne, seul site de vente par correspondance à l’époque des trente glorieuses, son catalogue, et qui, après a disparu.



Son catalogue, qui a fait rêver les ménagères et autres amateurs d’armes de chasse, a laissé la place à des sites de commande performants et informatisés. Je cite par exemple Ebay, et des exploitants tels que « la Redoute » ou « les trois suisses » qui ont su s’adapter bien tard à la demande, mais bien difficilement.



Heureusement, nos politiques se sont sentis une âme salvatrice . C’est ainsi que, pour raviver ces anciennes entreprises en perte de marchés, nos dirigeants se sont impliqués.



D’abord François Hollande qui vante la performance de la « boite à outil » pour défendre la politique économique. Ensuite, Edouard Philippe, fier de son « sac à dos », kit d’urgence.



Pour terminer, la loi sur le « doggy bag », bientôt obligatoire dans les restaurants., et dont nous sommes conscients de son importance vitale.



Nous pourrions attribuer ces performances à notre ex-ministre à la marinière……mais qu’i se rassure, la continuité dans l’innovation inutile est assurée.

Alain Nivet Lu 83 fois





