Mayotte Mansour Kamardine dénonce le racisme contre les agents pénitentiaires d’origine mahoraise

Mansour Kamardine a écrit au Garde des Sceaux pour lui faire part de la souffrance des agents pénitentiaires d’origine mahoraise. Selon l’élu, ces derniers sont victimes de discrimination au sein des établissements où ils travaillent en métropole. L’occasion pour le député de demander à Eric Dupont-Moretti de revoir les règles de la mutation des agents pénitentiaires ultramarins, ainsi qu’un renforcement des infrastructures à Mayotte. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 23 Février 2022 à 09:37

Le courrier de Mansour Kamardine au Garde des Sceaux:





Monsieur le Ministre,



Mon attention a été appelée depuis 2019, à plusieurs reprises, sur les difficiles conditions de travail et l’environnement professionnel des agents pénitentiaires d’origine mahoraise affectés dans les maisons d’arrêt et les centres de détention en métropole.



C’est ce qui m’a motivé, à de nombreuses reprises, à solliciter auprès de votre cabinet ministériel un examen attentif et particulier des demandes de mutation à Mayotte de fonctionnaires natifs de l’île, afin qu’ils recouvrent une situation professionnelle au sein de la fonction publique pénitentiaire dans laquelle ils puissent s’épanouir et être encore plus performant au service de l’Etat et de l’intérêt général.



Malheureusement, ces derniers mois, la situation semble s’être fortement détériorée pour ces agents, notamment au sein du centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy et la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.



En effet, les actes de discrimination raciale et en raison des origines géographiques, de brimade, d’harcèlement, d’intimidation, de mésestimation semblent se multiplier, sans réaction à la hauteur du ministère de la Justice, en particulier à la prison de Bois-d’Arcy.



C’est pourquoi je vous saurais gré de bien vouloir :



Diligenter une inspection générale sur le respect des valeurs, des principes et des règles de la fonction publique pénitentiaire vis-à-vis des agents natifs du 101ème département, inspection chargée notamment d’identifier les discriminations et d’émettre des propositions pour y mettre un terme ;



Ordonner sans délai une inspection sur site des centres de Fleury-Mérogis et de Bois-d’Arcy ;



Etudier une modification des règles d’affectation des agents pénitentiaires d’origine ultramarine afin de faciliter, dans leur parcours professionnel, des périodes de service dans les territoires où se situent leurs intérêts moraux et familiaux ;



Examiner, compte-tenu de leur sous-développement et des besoins de renforcement de l’Etat de droit à Mayotte, mes propositions maintes fois adressées à votre cabinet de renforcement des infrastructures pénitentiaires, notamment par la création d’un second centre pénitentiaire et d’un établissement pénitentiaire pour mineurs en sein du 101ème département français.



Dans l’attendre des suites favorables que vous voudrez bien donner à la présente correspondance, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma sincère considération distinguée.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur Publicité Publicité