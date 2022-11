Mayotte Mansour Kamardine : "Le budget outre-mer 2023 modifié dans le bon sens"

Le débat de la mission outre-mer à l’Assemblée nationale s'est déroulé ce vendredi 28 octobre en présence de presque tous les parlementaires du Pacifique, de l’Atlantique et de l’Océan indien. 92 amendements y ont adoptés dont 10 proposés par le député de Mayotte. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 1 Novembre 2022 à 09:22

Alors que de nombreuses voix avaient dénoncé un budget outre-mer pour 2023 décevant et déconnecté des principaux enjeux urgents de nos territoires, le débat de la mission outre-mer à l’Assemblée nationale, vendredi 28 octobre, grâce à la présence massive de presque tous les parlementaires du Pacifique, de l’Atlantique et de l’Océan indien, a permis "de rectifier le tir et de modifier le projet de budget dans le bon sens" selon le député Les Républicains.



En effet, 92 amendements ont été adoptés, modifiant les moyens financiers alloués de plus de 300 millions d’euros (11% du budget de la mission outre-mer). Ainsi les élus ont décidé de prendre en main le budget et de faire valoir pleinement le rôle du Parlement.



"Pour ma part, j’ai pu faire adopter 10 amendements, permettant d’allouer 73 millions d’euros supplémentaires fléchés vers Mayotte : 15 millions pour l’eau, 12 millions pour les dotations aux collectivités territoriales, 33 millions pour les investissements structurant dont 10 millions pour les routes, 8 millions pour la continuité territoriale, 5 millions pour le haut débit numérique, 1 million pour la sécurité civile et 1 million pour le sport dans la cadre de la préparation des jeux des îles" indique Mansour Kamardine par voie de communiqué.

Au final, le budget outre-mer pour 2023 a été adopté à l’unanimité de 41 voix pour et 0 contre, les soutiens du gouvernement s’étant abstenus.



"Le gouvernement faisant planer la menace du recours à l’article 49.3 de la Constitution sur la base d’un projet de budget qu’il choisirait, nous espérons qu’il reprendra l’essentiel des modifications apportés par les députés ultramarins. Le contraire engendrerait une importante déception et ouvrirait assurément une période de forte tension entre une très large partie des députés d’outre-mer avec le gouvernement, poursuit le député de Mayotte. Or nous ne demandons qu’une chose : la co-construction entre le pouvoir exécutif et les représentants des outre-mer pour apporter des solutions aux difficultés de nos populations".