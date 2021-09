A la Une .. Manque de professeurs des écoles à La Réunion : "Le gouvernement préfère recourir à la contractualisation"

Alors que des candidats du CRPE (concours de recrutement des professeurs des écoles) externe attendent encore sur liste d'attente, le rectorat a lancé une campagne de recrutement de professeurs contractuels, qui recevront une formation de dix jours, et s'occuperont d'une classe pour l'année. Nadia Ramassamy demande ainsi au ministre de l'Education de "favoriser le recrutement des candidats sur liste complémentaire, dont c'est la vocation". Le courrier de la députée adressé à Jean-Michel Blanquer : Par N.P - Publié le Vendredi 24 Septembre 2021 à 14:12

Monsieur le ministre,



Je souhaite attirer votre attention sur la situation des candidats ayant passé le CRPE externe pour devenir professeur des écoles à La Réunion depuis la rentrée 2021.



Comme vous le savez peut-être déjà, le rectorat, face au manque de professeurs des écoles, a recruté cette année 14 personnes sur liste complémentaire.



Malheureusement, ces recrutements supplémentaires n’ont pas suffi à pallier le manque de professeurs sur l’île.



Plutôt que continuer à recruter de nouveaux professeurs sur la liste complémentaire, le rectorat a fait le choix de lancer une campagne de recrutement de professeurs contractuels. Ces contractuels seront formés durant une période de 10 jours pendant les vacances d’octobre et seront professeurs d’une classe pendant un an.



Pour quelles raisons les personnes présentes sur la liste complémentaire du concours et détentrices d’un master – souvent formant directement à l’enseignement dans le primaire – ont-elles été délaissées au bénéfice des personnes qui ne recevront qu’une formation de quelques jours ?



Cette décision est pour le moins incompréhensible pour tous ceux qui ont passé le concours, et laisse à penser que le gouvernement privilégierait la contractualisation de la profession aux personnes motivées ayant passé le concours.



Je vous saurais donc gré, Monsieur le ministre, de bien vouloir réviser la décision prise par le rectorat de La Réunion, afin de favoriser le recrutement des candidats ayant passé le CRPE externe et présentement sur liste complémentaire, d’autant plus qu’il reste encore à La Réunion des classes de 30 voire de 35 élèves, ce qui nuit à la qualité de l’enseignement qu’ils reçoivent.



Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma très haute considération.



Nadia Ramassamy





