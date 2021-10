A la Une . Manque de place sur les navires, hausse des taux de fret... Les prix du riz flambent

La Réunion, largement dépendante de l’import, n’échappe pas à la hausse des prix du transport maritime. Les effets de la crise sanitaire plusieurs mois après la réouverture des usines et ports à travers le monde continuent de se faire sentir. Le riz n'y échappe pas. Le taux de fret s’est envolé pour tripler et a même été multiplié par 10. Une embellie n’est pas envisageable avant la fin de l’année prochaine. Par Prisca Bigot - Publié le Samedi 30 Octobre 2021 à 10:07

"A ce stade, pas de risque de pénurie mais des ruptures alternatives", tient à rassurer le directeur général de Soboriz. Cependant, le marché a été déstabilisé. La société qui commercialise une large gamme de riz éprouve comme beaucoup d’importateurs des difficultés à s’approvisionner. "Des difficultés à trouver des containers mais aussi une place sur les navires", précise Patrick Barjonet.



Les compagnies maritimes ont dû faire face à l’accélération de la demande après les différentes périodes de confinement. Résultat, "le taux de fret a triplé, voire a été multiplié par 10, et d’autres ont définitivement abandonné le transport de riz", indique Patrick Barjonet. Pour un container de 20 à 25 tonnes, le taux de fret est actuellement de 7.500 dollars, "il y a un an il était de 750 dollars". Si Soboriz continue de travailler avec son partenaire historique, la CMA, la société n’est livrée qu’à 50 % de ses besoins. Dans ce contexte, les prix du riz ont ainsi subi une première augmentation de 3,5% en août dernier dans les marmites de la population réunionnaise.



Une hausse "contenue", tient pourtant à relativiser Patrick Barjonet, "absorbée en réduisant les dépenses et les investissements". La grande distribution doit aussi jouer le jeu, estime le principal importateur de riz à La Réunion, qui précise "qu’on n'a délibérément pas touché aux produits du Panier Qualité Prix". La hausse a été répercutée sur des produits "premium" comme le riz basmati (un sac 1,5 kg a pour exemple pris 3,5 % de hausse, soit 0,50 centimes).

Et l’embellie n’est pas pour les mois à venir. Le taux de fret en provenance des pays asiatiques a augmenté de 114% en décembre 2020 et continue d’augmenter mais moins fortement. Depuis le début de l’année, ce taux varie tous les 15 jours et la qualité de service baisse également, indique Mélanie Dupré, adhérente à TLF. "2020, première année post covid, a désorganisé tous les acteurs de la chaine et tous ont augmenté leurs prix dans des proportions inhabituelles".

​

Les prix des matières premières importées ont augmenté en moyenne de plus de 25% par rapport à l’année dernière, s’est inquiété Serge Hoareau, le président de l’association des maires de La Réunion, qui a interpellé le ministre sur la question le 23 août dernier. Pour juguler la hausse du prix du fret, la Région a remis notamment sur la table l’idée de création d’une compagnie régionale maritime tandis que la préfecture a annoncé la mise en place d’un baromètre et a demandé à la grande distribution de bloquer le montant du "bouclier qualité prix" (BQP).



Mais "la logistique mondiale n’est pas liée aux leviers d’action de la Région ni de l’Etat", rappelle un transitaire. "De beaux effets d’annonce mais concrètement rien n'a changé. La hausse du fret est liée à l’économie globale".



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur