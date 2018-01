A la Une . Manque de bol, deux agressions en deux ans qui le laissent handicapé

Il y en a qui n’ont pas de bol. C’est le cas de cet homme de 53 ans agressé sur la voie publique en novembre 2016 au Port. Alors qu’il porte une sacoche contenant 1500 euros et qu’il est installé dans un bar avec un copain et deux jeunes femmes qu’ils viennent de rencontrer, la soirée s’annonce plutôt bien.



Mais un autre groupe de filles se joint à eux. L’une d’entre elles l’entraine dehors pour "discuter " . Il s’agit malheureusement d’une mineure, la petite amie de celui qui attend dehors pour s’en prendre à la victime. Mathieu L. l’attaque par derrière et le fait tomber avant de lui prendre la sacoche.



Si le quinquagénaire tente tant bien que mal de se défendre, il ne peut rien faire en raison de son cul du fémur fracturé et son hernie discale. Résultat : trois mois d’ITT en tout. Devant le tribunal correctionnel de Champ Fleuri ce mardi, il reste assis, une canne à la main. Car il se déplace difficilement, avec une prothèse de hanche qui l’empêche d’exercer son métier de grutier. Le voilà donc également sans emploi.



Poignardé à trois reprises



Et si la hernie et la prothèse ne suffisaient pas, son avocate rappelle qu’en 2014, il avait été agressé à l’arme blanche et poignardé à trois reprises par un jeune de 18 ans sous Artane. Ses indemnités ne seraient tombées qu’il y a quelques mois.



Mandat d’arrêt contre son agresseur



Il n’a donc vraiment pas eu de chance lorsque la petite amie de Mathieu L. aperçoit l’argent dans sa sacoche ce soir-là. Car le jeune de 23 ans n’en est pas à son premier coup. Plusieurs condamnations en tant que mineur, puis d’autres lorsqu’il est majeur ; les vols aggravés ne manquent pas à son casier judiciaire.



Et il n’est même pas présent ce mardi malgré la convocation devant le tribunal. Un mandat d’arrêt a donc et une condamnation à 15 mois pour vol, 2 mois pour évasion et 3 mois de révocation de sursis. Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com Lu 740 fois





Dans la même rubrique : < > [PIERROT DUPUY] Nuages au dessus de la NRL suite à une décision du Conseil d'Etat Route du Littoral : Des cascades impressionnantes à cause des fortes pluies