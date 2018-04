Maniron: Marchau demande à la préfecture la cartographie des prélèvements d'andains

Le secrétaire général d'Europe Ecologie Les Verts (EELV) revient sur le drame du couple décédé ce mardi dans une coulée de boue suite aux conséquences de la tempête tropicale Fakir. Il met en avant les dégâts de plus en plus importants auxquels sont désormais exposés les Réunionnais suite aux événements cycloniques.



Il ne fait cependant pas de lien direct entre cette tragédie du Maniron et les prélèvements d'andains répétitifs et nombreux depuis 3 ans, servant à la construction de la nouvelle route du littoral. Il se pose néanmoins la question de savoir "si ce prélèvement massif d'andains est justifié" .



Il demande donc un audit sur l'impact environnemental et dans le même temps des comptes à la préfecture. Il exige que s'il n'y a rien à reprocher, que la préfecture annonce clairement "combien il y a eu de prélèvements depuis 3 ans, à quels endroits exactement, pour les identifier, les cartographier et savoir quelles responsabilités peuvent-ils avoir dans un certain nombre de type de glissements de terrain", déclare-t-il.