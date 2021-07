A la Une . Manifestations illégales à Saint-Louis : Wilson Adras condamné à 3 mois de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a rendu sa décision ce jeudi sur le sort de Wilson Adras. Le syndicaliste Saint-Louisien a été condamné à 3 mois de prison avec sursis pour organisation d’une manifestation sans déclaration et de dégradation. En revanche, il a été relaxé pour les faits d'entrave. Par Annaëlle QUERTIER - Publié le Jeudi 8 Juillet 2021 à 15:26





Fraîchement installée dans son fauteuil de maire, Juliana M’Doihoma avait remis en cause la titularisation de 139 agents communaux. De quoi s’attirer les foudres de plusieurs syndicalistes.



En chef de file, Wilson Adras avait alors organisé des manifestations sans en avertir les autorités, et cadenassé le portail de la cuisine centrale de Saint-Louis, empêchant ainsi la distribution des repas aux scolaires.



Ce jeudi, le tribunal a condamné le syndicaliste à 3 mois de prison avec sursis pour dégradation et organisation de manifestation sans déclaration. Il a également l'obligation de suivre un stage de citoyenneté à ses frais. Le syndicaliste a été relaxé d'entrave.



Ses deux comparses, poursuivis pour dégradation, ont écopé d'un stage de citoyenneté.

