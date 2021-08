A la Une . Manifestations en Martinique : des magasins pillés, des coups de feu entendus

De violents incidents ont opposé hier soir les forces de l'ordre à des manifestants, à Fort-de-France, en Martinique. Des coups de feu ont même été entendus. Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 1 Août 2021 à 19:15

Comme dans beaucoup de villes de France, la journée avait commencé par une manifestation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale.



Mais c'est en soirée que les choses ont dégénéré à l'issue d'un "vidé marron" (carnaval de nuit) dans le centre-ville de Fort-de-France.



Des affrontements avec les forces de l'ordre ont éclaté vers 22 heures aux Hauts du Port et à Sainte-Thérèse notamment, dans des quartiers réputés difficiles. Des grenades lacrymogènes ont été tirées et des coups de feux ont même été entendus.



Plusieurs magasins ont été pillés : deux grandes surfaces et un magasin de motos notamment. Et un centre vaccinal a été entièrement détruit.





