Manifestations de parents d'élèves: Patrick Malet demande de "ne pas entrer dans des logiques politiciennes"

Depuis jeudi dernier, les parents d’élèves de l’école René Périanayagom de la Palissade manifestent. Leurs revendications portent sur l’entretien des bâtiments et plus particulièrement sur des problèmes de sanitaires, de personnels et le fonctionnement la restauration scolaire.



Suite à ce mouvement, l’élue déléguée aux affaires scolaires a reçu ces parents dès jeudi avec les services municipaux compétents et des accords ont été trouvés.



Une délégation s’est entretenue vendredi dernier avec le maire, Patrick MALET et à l’issue de cet entretien, des réponses ont été apportées et des engagements concrets ont été pris :

- le remplacement de l’ensemble des sanitaires

- l’assurance d’une meilleure hygiène des sanitaires

- revoir les tâches de l’ensemble du personnel

- revoir le fonctionnement de la restauration au sein de l’école



Les parents étaient satisfaits de cette entrevue et c’est avec étonnement que nous constatons ce matin un autre mouvement devant cette même école. Le maire appelle donc tout un chacun à faire preuve de bon sens et demande aux parents de ne pas entrer dans des logiques politiciennes.



Par ailleurs, il regrette le positionnement de l’école qui ne permet pas de créer un climat serein au sein de l’établissement et réaffirme l’engagement de sa majorité sur la priorité donnée à l'éducation des plus jeunes.



Patrick MALET Maire de Saint-Louis