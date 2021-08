A la Une .. Manifestations contre les mesures sanitaires : Le président de l’AMDR condamne "toute forme de violence"

Des heurts ont éclaté samedi lors des mobilisations contre les mesures sanitaires prises par le gouvernement et déployées par le préfet pour tenter de lutter contre la circulation du covid. "On a le droit de ne pas être d’accord avec les mesures sanitaires mais on a le devoir de s’exprimer de façon apaisée", rappelle Serge Hoareau le président de l'Association des Maires de La Réunion. Par NP - Publié le Lundi 2 Août 2021 à 06:32

Le communiqué :



Ce samedi 31 juillet 2021, 2000 personnes se sont réunies à Saint-Pierre et environ 4000 à Saint-Denis, pour manifester contre les mesures sanitaires prises par le représentant de l’État.



Si la liberté de circuler et de manifester, est un droit fondamental reconnu par les lois de la République, celui-ci n’exonère pas tout un chacun à un minimum d’éthique.



L’immense majorité des manifestants s’est exprimée dans le calme et l’ambiance était bon enfant, avec de la musique et des débats spontanés.



Malheureusement et comme souvent, force est de constater qu’une minorité bruyante et agissante s’est comportée de manière incivile.



À Saint-Pierre, des commerces ont été pris pour cible obligeant l’intervention des forces de sécurité privées.



À Saint-Denis, les forces de l’ordre ont dû faire usage de lacrymogènes pour éviter des heurts sur la voie publique de la part de personnes prêtes à recourir à la violence.



En ma qualité de Président de l’AMDR, je condamne toute forme de violence.



Certes, la situation sanitaire est très grave et pénible pour tout le monde. On a le droit de ne pas être d’accord avec les mesures sanitaires mais on a le devoir de s’exprimer de façon apaisée.



Car seule la responsabilité et le civisme nous permettront de sortir de cette crise sans ternir nos valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.





