A la Une . Manifestations anti-pass : 8 rassemblements prévus samedi

Avec l’application du pass sanitaire lundi dernier, la contestation contre cette loi ne faiblit pas. Au contraire, elle s’accroît chaque semaine puisque ce week-end, pas moins de 8 rassemblements sont prévus. De nouvelles revendications plus sociales font leur apparition. Par GD - Publié le Jeudi 12 Août 2021 à 06:34

Pour le cinquième week-end consécutif, des manifestations contre le pass sanitaire vont se dérouler à La Réunion. Une résistance qui semble s’accroître puisque le nombre de communes double chaque week-end.



Après Saint-Denis et Saint-Pierre, rejointes par Saint-Paul et Saint-Leu le week-end dernier, c’est à présent Saint-Louis, La Possession, Bras-Panon et Saint-Joseph qui devraient être le théâtre du mécontentement populaire.



Une augmentation des rassemblements sûrement liée à l’entrée en vigueur de la mesure controversée. Mais le pass sanitaire ne semble plus l’unique objet de la colère.



Le Pass sanitaire, déclencheur d’une contestation plus large ?



Dans le message d’appel à la manifestation qui nous a été relayé, les demandes dépassent largement le cadre du Pass sanitaire pour inclure une dimension sociale. Ainsi, l’abandon de la réforme des retraites et de l’assurance chômage, la levée des brevets sur les vaccins, la taxation exceptionnelle des profiteurs de crise, la réouverture des lits d’hôpitaux fermés ces 15 dernières années et l’application totale de la convention citoyenne pour le climat ont fait leur apparition sur le tableau des revendications.



Certains manifestants souhaitent donc faire avancer le calendrier social qui prévoit d’être chargé. L’appel à manifester souhaite que l’évènement reste pacifique et festif.