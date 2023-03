La grande Une Manifestations : Rassemblements à la SRPP, Gillot et journée noire sur les routes

L'intersyndicale annonce ce vendredi matin un durcissement du mouvement de grogne contre la Réforme des retraites. Voici ce qui est prévu dans les prochains jours. Par La rédaction - Publié le Vendredi 17 Mars 2023 à 11:04

Des mobilisations ponctuelles sont prévues tout au long de la semaine prochaine jusqu'à la journée de "grande manifestation" prévue jeudi. Il s'agira d'une "journée noire sur les routes", prévient l'intersyndicale.



"Nous allons faire des tractages dans les centres commerciaux et les ronds-points dès ce week-end. Mais à partir de lundi, on va faire des rassemblements sur des points bien précis", déclare Joël Dalleau, secrétaire général de la CFDT. Un appel est lancé auprès des jeunes : "Il ne faut pas attendre car ce sont eux qui vont subir cette réforme. Ils sont les premiers concernés !"

Le calendrier de rassemblement



Mais les syndicats vont se mobiliser plus tôt dans la semaine avec un rassemblement devant la SRPP dès lundi.



Des opérations de tractage au niveau des hôpitaux et des services publics sont prévus aussi ce mardi.



Une nouvelle manifestation à Gillot ce mercredi mais aussi devant EDF.



Jeudi prochain sera donc une journée noire avec le blocage des 4 entrées du Port et une forte présence dans le Sud sur le Pont de la Rivière Saint-Etienne et les deux entrées de Pierrefonds.







"C'est sûrement pas le 49-3 qui va nous arrêter", tance Marie-Hélène Dor, secrétaire départementale de la FSU qui assure, "Rien n'est pas joué. Ce pourrait être la censure du gouvernement, un référendum d'initiative populaire ou le bon sens qui gagnerait enfin l'esprit du président de la République !"



La FSU "



L'UNSA constate une "défaite populaire, morale et politique" du gouvernement et assure continuer la mobilisation jusqu'au retrait de la réforme des retraites.