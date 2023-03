Manifestations : Perturbations sur le réseau Citalis

PERTURBATIONS DE CIRCULATION SUR LE RESEAU CITALIS



Le réseau de transport en commun CITALIS sera impacté par la nouvelle journée de mobilisation nationale de ce mercredi 15 mars 2023, contre le projet de réforme des retraites du gouvernement.



Sur la ligne 1 Station Chaudron > Petit Marché Océan, le nombre de passage sera diminué à raison de la suppression de 3 services le matin et 2 l’après-midi. Les usagers de la ligne 1 pourront se reporter aux arrêts Petit Marché et Mail du Chaudron pour emprunter les lignes 5, 6, ou 8.



Les horaires habituels seront appliqués sur toutes les autres lignes du réseau, sauf perturbations de circulation.



En outre, nous invitons les usagers à se tenir informés car il n’est pas à exclure que des déviations de lignes de bus doivent être mises en place selon les perturbations pouvant arriver sur le réseau routier et les points de rassemblement.



Pour les informations en temps réel, les usagers pourront contacter le numéro vert au 0800 655 655.



Nous remercions notre clientèle pour leur compréhension.