Manifestations : Le point sur les embouteillages

Les planteurs et les transporteurs se mobilisent ce mardi pour se faire entendre. Les agriculteurs mènent une opération coup de poing dans les rues de Saint-Denis cet après-midi. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 5 Juillet 2022 à 16:59

D'importantes difficultés de circulation se font ressentir à l'entrée Ouest de Saint-Denis depuis la mi-journée. Les planteurs ont déversé un chargement de cannes à la mi-journée. Et lorsque les plantes ont été retirés, les transporteurs ont installé leurs camions tout autour du rond-point de la Caserne Lambert.



Les planteurs qui ne sont pas satisfaits de la réunion de négociations organisée ce matin en préfecture ont souhaité réaliser une nouvelle opération coup de poing dans les rues de Saint-Denis.



16h50 : Les tracteurs en direction de la préfecture ralentis par les conséquences du barrage des transporteurs/





16h30 : Les tracteurs rejoignent la préfecture en passant par le Pont Vinh-San.

Plus de 5 kilomètres d'embouteillage sont recensés sur la Route du Littoral en direction de Saint-Denis.

16h00 : Les tracteurs forment un barrage filtrant sur le Boulevard Sud au niveau de Bellepierre. Les ambulances et services de secours peuvent passer.

15h30 : Les tracteurs commencent à sillonner les rues de Saint-Denis.