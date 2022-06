Manifestations 2022 : appel à candidature pour l’occupation d’emplacements sur le domaine public

La fête du sacré cœur

La fête de la Salette

Le Dipavali

La fête des artichauts

La Commune de Saint-Leu lance un appel à candidatures pour l’occupation d’emplacements sur le domaine public à l’occasion des manifestations se déroulant sur son territoire (sous réserve que les conditions sanitaires et la réglementation en vigueur l’y autorisent), à savoir :Le dossier de candidature est à télécharger sur le site de la Ville https://www.saintleu.re . Il peut également être retiré à l’accueil de l’Hôtel de Ville de Saint-Leu, aux heures habituelles d’ouverture.Le dossier dûment complété, signé et assorti des pièces justificatives demandées est à déposer au service courrier de l’hôtel de ville, 58 rue du Général Lambert 97436 Saint-Leu ou transmis par voie postale à l’adresse susvisée, au plus tard à la date limite indiquée sur le dossier pour la manifestation choisie. Un seul dossier est possible pour plusieurs manifestations.Tout dossier incomplet, approximatif ou transmis après ce délai ne sera pas pris en considération.Le dépôt d’un dossier de candidature n’entraine pas l’attribution automatique d’emplacements.Renseignements au 0262 34 80 03 ou 0262 34 66 60 – mail : reglementation@webmaster Lien : https://www.saintleu.re/pdf/aot/dossier-candidature-occupation-2022.pdf