Manifestation du jeudi 13 avril : Le point sur les perturbations

Une nouvelle mobilisation de l'intersyndicale contre la réforme des retraites est prévue ce jeudi 13 avril. Voici le point non exhaustif sur les perturbations à prévoir. Par La rédaction - Publié le Mercredi 12 Avril 2023 à 16:10

Saint-Benoît



En raison du mouvement de grève prévu ce jeudi 13 avril 2023, des perturbations sont à prévoir dans les écoles et les crèches de Saint-Benoît.



ECOLES

Le service de la restauration et la surveillance lors de la pause méridienne seront assurés sur l’ensemble des écoles, pour les enfants dont les enseignants sont présents.

Nous invitons les parents à prendre contact avec la direction d’école afin de s’assurer de la présence de l’enseignant et dans le cas contraire, à prendre leurs dispositions pour assurer la garde de leur(s) enfant(s).



TRANSPORT SCOLAIRE

Le transport scolaire sera assuré pour l’ensemble des écoles.



PERISCOLAIRE

Les accueils périscolaires fonctionneront normalement.



CRECHES

Crèche Les Ecureuils

Fermeture totale de la structure.



Crèche Les Dauphins

Fermeture totale de la structure.



Jardin d’enfants Les Bambinos

Fermeture totale de la structure.

Citalis



Le réseau de transport en commun CITALIS pourrait être impacté par la nouvelle journée de mobilisation nationale de ce jeudi 13 avril 2023, contre le projet de réforme des retraites du gouvernement.



Nous invitons les usagers à se tenir informés car il n’est pas à exclure que des déviations de lignes de bus doivent être mises en place selon les perturbations pouvant arriver sur le réseau routier et les points de rassemblement.



Pour les informations en temps réel, les usagers pourront contacter le numéro vert au 0800.655.655.



Les horaires habituels seront appliqués, sauf perturbations de circulation.



Nous remercions notre clientèle pour leur compréhension.

Civis



La CIVIS informe l’ensemble de ses administrés que les services de transport scolaire seront assurés sur les 6 communes membres : Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Étang-Salé, Petite-Île, Cilaos et Les Avirons pour le jeudi 13 avril 2023.



Néanmoins, en raison du mouvement de grève nationale et des perturbations à prévoir, nous invitons vivement les parents à se rapprocher des établissements scolaires afin de connaître le service minimum mis en place.



Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez contacter le numéro vert des Transports au 0 800 355 354 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Saint-Pierre



un mouvement de grève nationale est prévu le jeudi 13 avril 2023. Face à l'incertitude du nombre de personnel communal susceptible de suivre ce mouvement de grève, la ville de Saint-Pierre informe les parents d'un fort risque de perturbations dans le fonctionnement des écoles.



La ville ne sera donc pas en mesure d'assurer l'accueil, la restauration scolaire ainsi que la surveillance méridienne.



Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de pallier ces désagréments.