A la Une .. Manifestation du 18 octobre : Un rassemblement clairsemé devant la préfecture

À l'appel de l'intersyndicale, un rassemblement s'est tenu sur le parvis de la préfecture. En pleine période de vacances scolaires et annoncé un peu à la hâte, l'évènement n'a pas fait le plein. Par La rédaction / RL - Publié le Mardi 18 Octobre 2022 à 18:04





"Il est important d'être là même si on a eu les informations un peu tard, donc nous avons opté pour un rassemblement au lieu d'une manifestation", admet Jacques Bughon, secrétaire général de la CGTR. Mais l'important n'est pas là pour le syndicaliste, avec notamment l'Hexagone secoué par des mouvements sociaux à répétition. "Ce qu'il se passe au niveau national, notamment sur le droit de grève, est important. Et nous sommes là pour manifester sur la question du pouvoir d'achat et sur le droit de grève qui est inscrit dans la constitution. Les revendications, on les connaît, c'est la question des salaires. Ici, les salaires n'augmentent pas, même quand il y a des négociations dans les entreprises on a que des miettes. Alors qu'on a une inflation galopante avec 6% d'augmentation. Même si le SMIC a été augmenté deux fois, cela ne suffit pas. La CGTR revendique un SMIC à 2000€ net pour vivre décemment", souligne Jacques Bughon.Un avis que partage Jean-Paul Paquiry, secrétaire adjoint de la fédération départementale de FO. "Notre présence s'inscrit dans le cadre de la mobilisation nationale. On voit bien qu'il y a un problème de salaire. Les grèves se développent à tous les niveaux, car les salariés n'en peuvent plus. Nous demandons une revalorisation au moins au niveau de l'inflation, soit 10%", martèle le représentant syndical.

Un rassemblement contre la politique de l'exécutif



La réquisition de salariés grévistes dans les raffineries de métropole a laissé des traces, jusqu'à La Réunion. Une inquiétude monte face à ce que certains qualifient d'atteinte au droit de grève. "Ces inquiétudes et ces revendications sont légitimes. On appelle à une convergence des luttes entre les organisations syndicales, associatives et politiques pour porter les demandes", explique Perceval Gaillard, député LFI/Nupes.



L'élu a fait le déplacement pour soutenir les manifestants, alors que pèse la menace du 49.3 dans l'hémicycle en cas de blocage sur le vote du budget. "Nous appelons à un 49.3 dans la rue. Ce qui est clair, c'est que le Président parle tout le temps de minoritaires pour parler des grévistes, mais lorsqu'il est minoritaire à l'Assemblée il vient détricoter tous les amendements passés par les députés", rappelle l'élu.



Au total, près de 200 personnes se sont rassemblées, avant de se disperser dans le calme. L'appel a été lancé pour une mobilisation unitaire interprofessionnellle avec la CGTR, FO, le FSU, Solidaires, la F!DL, le MNL, l'Unef et la VL (La voix lycéenne).