Manifestation des hospitaliers : Le centre-ville de St-Denis paralysé

Le cortège est parti à 9h30 de l'hôpital Bellepierre, et a pris la direction de la préfecture via la rue de Paris.



Samuel Irlepenne, sur place Les syndicats avaient prévenu hier soir : ce mardi, Saint-Denis est bloquée. Le cortège de manifestants se dirige vers la préfecture, où une table ronde autour de l'indexation des primes des agents hospitaliers, tant attendue par les syndicats, se tiendra à 11h. Les manifestants, dont les rangs grossissent progressivement, bloquent totalement la circulation dans le centre du chef-lieu.Le cortège est parti à 9h30 de l'hôpital Bellepierre, et a pris la direction de la préfecture via la rue de Paris.

Ce mouvement social inquiète les automobilistes, après un barrage qui a paralysé toute la circulation sur saint denis hier après-midi. Vos réactions :

