A la Une .. Manifestation contre un nouveau fast-food à Saint-Pierre

L’Alliance Pour une Réunion Écologique et Solidaire s'est mobilisée samedi pour dénoncer l'installation d'une enseigne de fast-food sur le front de mer de Saint-Pierre. Voici le communiqué de L'Après : Par NP - Publié le Dimanche 4 Décembre 2022 à 07:45

Ce samedi 3 décembre, 20 militant·e·s de L’APRES (L’Alliance Pour une Réunion Écologique et Solidaire) et d’Attac ont organisé une action devant Burger King sur le front de mer de St Pierre.

Les manifestant·e·s ont déployé une banderole sur laquelle il était inscrit “Pour un Burger King qui ouvre, combien de petits commerces qui ferment ?“. Plusieurs d’entre eux ont déposé des cercueils avec des inscriptions telles que “Chez moi le burger n'est pas roi”, “ de caris dans mon péi", “mort des produits péï”, …



Pour Alexis Chaussalet, porte-parole de L’APRES : “Nous ne sommes pas ici pour culpabiliser les consommateurs, chacun est évidemment libre de consommer ce qu’il souhaite. En revanche, nous souhaitons interpeller les pouvoirs publics sur la dangerosité de ce type d’établissements. Nous constatons depuis plusieurs années la prolifération de ce genre d’enseignes et nous assistons, en même temps, à la disparition progressive des restaurants traditionnels réunionnais. Il faut d’urgence ouvrir un grand débat de société pour savoir quel modèle de développement nous souhaitons pour La Réunion.”



Le front de mer de St Pierre a été pris d'assaut par les fast-food, et le cirque de Cilaos risque de voir prochainement un Burger King s'ouvrir en son sein. Les maires de ces villes ont une responsabilité en laissant ce genre d'enseignes se déployer dans leurs communes.



Notre île est connue pour la qualité de se gastronomie. La tradition du “bien manger” à La Réunion est en danger. C’est notre modèle alimentaire réunionnais qui est menacé.



À La Réunion, nous connaissons des tristes records en matière de diabète, d’hypertension et d’obésité. Les fast-food sont en grande partie responsables de cette situation. Il y a urgence à réguler et limiter l’implantation de ces enseignes.