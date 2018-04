A la Une ... Manifestation contre les restaurants de plage : Joseph Sinimalé regrette et condamne les violences Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul, a tenu lui aussi à réagir à la suite des incidents survenus lors de la manifestation contre les restaurants de l'Hermitage. Il pointe du doigt la responsabilité du Préfet.

Son communiqué ci-dessous :

Joseph Sinimalé, le maire de Saint-Paul regrette et condamne les débordements qui ont émaillé la manifestation organisée ce dimanche sur la plage de l’Hermitage et rappelle que rien ne se règle dans la violence.



Bien avant la décision du juge administratif de suspendre les AOT (autorisation d’occupation temporaire) délivrées aux restaurants installés sur la plage de l’Hermitage, le maire de Saint-Paul avait annoncé sa décision de ne plus renouveler ces autorisations à échéance. En effet, le schéma de délocalisation mis en place avec la collaboration des services de l’Etat depuis plusieurs années n’étant manifestement plus applicable, les exploitants des restaurants devaient libérer le site.



Par sa décision, le juge administratif a anticipé cette échéance. Malgré tout, les restaurants ont maintenu leurs activités. Il appartient désormais au représentant de l’Etat de tirer toutes les conséquences du jugement et de faire constater à travers une contravention de grande voirie l’occupation devenue illicite. La mairie n‘a pas compétence pour le faire au regard de la loi et compte tenu aussi des termes de la convention qui la lie avec l’Etat.



Quoiqu’il en soit, le maire de Saint-Paul invite la population au calme et lui demande de laisser la procédure suivre son cours.

