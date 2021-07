Manifestation contre le Pass sanitaire à Saint-Paul

C’est la quatrième mobilisation à La Réunion depuis les annonces d'Emmanuel Macron en début de semaine. Ce samedi, les opposants au Pass sanitaire se sont rassemblés à Saint-Pierre et Saint-Paul au niveau du débarcadère avant d’entamer une marche dans les rues de la ville. Encadrés par des forces de police et de gendarmerie très présentes, les manifestants ont entonné des chants contre l’obligation de la vaccination et la généralisation du Pass Sanitaire. La manifestation s’est déroulée dans le calme et s’est dispersée peu après midi.



Les manifestants dénoncent ce qu'ils considèrent être un déni de liberté suite à l'extension du Pass sanitaire. Celui-ci limitera l'accès aux lieux publics de loisirs et de culture dès le 21 juillet. On y retrouve les cinémas, les musées mais aussi les salles de sport. Pour entrer dans ces espaces, il faudra justifier d'un schéma vaccinal complet, d'un test négatif à la covid de moins de 72 heures ou d'un certificat de rétablissement.



Texte et photos : Pierre Marchal