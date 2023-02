La grande Une Manifestation contre la réforme des retraites : Embouteillages monstres à Saint-Denis

La cinquième mobilisation des syndicats contre la réforme des retraites change d'itinéraire. Le cortège part de la gare routière pour se rendre à la préfecture. La circulation est très fortement impactée dans le chef-lieu mais aussi sur la Route du Littoral. Par NP - Publié le Jeudi 16 Février 2023 à 09:20





La mobilisation doit démarrer vers 9 heures à la gare routière de Saint-Denis. Les forces de l'ordre sont déjà présentes et le CRGT a annoncé la fermeture de la RN1 et de la RN2 dans le secteur du



L'intersyndicale continue de manifester contre la réforme des retraites . Pour le cinquième rassemblement depuis le début de la contestation, l'itinéraire du cortège a été modifié et provoque d'importantes difficultés de circulation. Les conditions de circulation sont très difficiles et des embouteillages se sont formés sur le Boulevard Lancastel et le Boulevard Sud. L'entrée Ouest de Saint-Denis est aussi très embouteillée avec des ralentissements ressentis jusque sur la Route du Littoral.

Les forces de l'ordre sont notamment installées au niveau du Cimetière de l'Est pour dévier la circulation vers le centre-ville de Saint-Denis. Les automobilistes venus de l'Est sont donc piégés dans un bouchon impressionnant ce jeudi matin.



A 9H45, l'embouteillage s'est quelque peu résorbé du côté de l' entrée ouest de Saint-Denis. Les embouteillages qui commençaient depuis les potences vers 8H30 ont disparu après l'heure de pointe.



Du côté de l' entrée Est , 3 km d'embouteillages sont constatés pour entrer dans Saint-Denis. L'embouteillage commence depuis le pont de la Rivière des Pluies. Du fait de la fermeture du boulevard Lancastel dans le sens Est-Nord, le trafic se déporte sur le boulevard sud. Celui-ci est également embouteillée depuis le pont de la Rivière des pluies.