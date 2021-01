La grande Une Manifestation contre la loi Sécurité globale samedi à Saint-Paul

Un appel à manifester est lancé par une intersyndicale et des ONG, contre la loi sécurité globale, le schéma national de maintien de l'ordre, les décrets "liberticides" et en hommage aux victimes de violences policières, samedi 16 janvier à 17h sur le parvis de Cimendef, à Saint-Paul. Par Bérénice Alaterre - Publié le Mercredi 13 Janvier 2021 à 10:32 | Lu 334 fois

Dans un communiqué, des syndicats (SNJ, SNJ CGT, CGTR, FO, Solidaires, CFTC Médias, SAIPER et FSU), ainsi que des ONG (ATTAC, LDH, Greenpeace et Extinction Rebellion) informent qu'une "marche des libertés" se tiendra ce samedi.



"La détermination de l'ensemble des signataires de cet appel à lutter pour la préservation de nos libertés fondamentales se traduit aujourd’hui par la demande du retrait des articles 21, 22 et 24 de la proposition de loi dite "sécurité globale", du retrait du Schéma national du maintien de l'ordre (SNMO) et de toute autre disposition élargissant la surveillance de masse ou faisant reculer le droit à l'information.



Nous ne sommes pas dupes, ces atteintes à nos libertés individuelles et collectives ont surtout pour but d’essayer d’empêcher la résistance à l’ensemble des plans antisociaux du gouvernement et du patronat.Tant que ces textes liberticides ne seront pas abandonnés, nous défendrons sans relâche nos libertés.", indique le tract que le SNJ Océan Indien a fait parvenir aux médias.



Selon nos informations, des prises de parole auront lieu, notamment de députés ayant voté contre la PPL Sécurité globale. La PPL a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale et doit être prochainement examinée par le sénat, dont la commission des lois auditionnait hier le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin quant à cette proposition de loi, que ses détracteurs (dont l'ONU) qualifient de liberticide.



C'est, à La Réunion, la première grande "marche des libertés", en relation avec la coordination nationale #StopSécuritéGlobale créée pour contrer ce texte, et qui réunit syndicats (notamment de journalistes), sociétés de rédactions et ONG de défense des droits de l'homme. En France hexagonale, près de 50 villes, dont Paris, seront la scène de manifestations contre la PPL sécurité globale ce samedi.



