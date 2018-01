A la Une .

Manifestation au Port pour réclamer le ramassage des poubelles

Une manifestation a débuté ce mercredi au Port en début d'après-midi. Des riverains du quartier Butte citronnelle barrent les sorties du rond point du même nom, situé en entrée du centre ville côté Port Est. Les manifestants montrent leur mécontentement sur le non ramassage des poubelles depuis lundi. Rappelons que la société Nicollin, attributaire du marché de collecte par le TCO, est en grève illimitée et ne peut assurer ses tournées sur les villes du Port, de la Possession et de Saint-Paul.

Rajeev Floricourt