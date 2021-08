A la Une . Manifestation au Butor : "Je ne vois pas ce que vient faire un vaccino-bus dans l’école"

Des parents d’élèves, des associations comme Voie Libre et d’autres sont venus manifester ce lundi matin à l'entrée des lycées du Butor. Ni antivax, ni provax, les manifestants qui se disent sans étiquette veulent surtout véhiculer aux lycéens leurs principes comme celui de s’informer et les inciter à avoir un esprit critique. Par Nicolas Limbé - Publié le Lundi 23 Août 2021 à 16:03

A partir de ce jeudi, la cité scolaire du Butor fera partie des établissements qui proposeront aux élèves de se faire vacciner grâce à la présence d'un vaccino-bus.



Caroline, mère de deux enfants, témoigne la première à notre micro. « L’école c’est fait pour des enfants, s'épanouir, apprendre, être dans un espace sécurisé, de joie. La politique ne rentre pas dans l’école. Je ne vois pas ce que vient faire un vaccino-bus dans l’école. (…) Le danger c’est à chaque parent de le vérifier, pas à moi. Moi, mon rôle c’est de dire aux gens : juste, renseignez-vous ! Je ne suis pas certaine que l’on donne aux gens tous les éléments pour prendre leur décision. C’est-à-dire ce qu’il y a dans le vaccin. Voilà il y a telle ou telle chose dans le vaccin. Est-ce qu’on explique tous les effets secondaires possibles du vaccin ? »



C’est le manque de recul et la protection des plus jeunes qui semble motiver la quarantaine de manifestants qui étaient mobilisés à partir de 7h. Plus de deux heures plus tard, microphone et tambour continuaient d'attirer l’attention des quelques élèves qui rentraient dans l’enceinte de la cité du Butor.



“Les enseignants doivent rester à leur place“



Dans cette campagne vaccinale qui s’étend maintenant au cadre scolaire, un manifestant pointe quant à lui du doigt le rôle du corps professoral. « Les enseignants doivent rester à leur place, et ne doivent pas faire les médiateurs de la vaccination. Ce qui semble être le cas selon les dires des parents et des enfants qui sont en contact avec ces enseignants. On ne peut pas prôner le « tout vaccin » ! On est là pour donner un peu d’informations, un réveil des consciences. Après ils feront ce qu’ils veulent en leur âme et conscience. On estime que la majorité d’un enfant c’est 18 ans. Mais on estime aujourd’hui qu’à 16 ans, ils peuvent choisir ce qu’ils s’injectent dans leur corps. (…) Il y a tellement de doutes, c’est normal. On nous dit tout et son contraire. La gérance par le pouvoir politique a été catastrophique. On n'a pas besoin de masques… Ah les masques sont obligatoires. Le vaccin ne sera pas obligatoire… Ah le pass sanitaire. Voilà, le doute est permis, et c’est pour ça que tous ces gens sont là aujourd’hui », explique-t-il son raisonnement.



Parmi les discours des manifestants, celui d’une élève était porté aux oreilles de tous grâce au mégaphone : « Des sms et des feuilles sont distribués au moins 3 fois par jour pour enjoindre les enfants et les parents d’élèves à la vaccination », relate-t-elle.



“Ce n’est pas raisonnable“



Autre son de cloche, celui de Jean Michel qui vient nous parler calmement: « On a mis sur le marché un vaccin sous autorisation conditionnelle. C’est un produit qui n’est pas fini, et on oblige les gens à se l’injecter. Nous on est là pour avoir un esprit critique. C’est comme si un constructeur me vendait sa voiture alors que ce n’est qu’un prototype et qu’elle n’est pas encore homologuée. Moi je dis non, elle n’a pas encore passé tous les tests. Ce n’est pas raisonnable. En plus ces firmes pharmaceutiques ont obtenu de la commission européenne et de l’Etat qu'elles puissent se décharger de leur responsabilité en cas d’effets secondaires. Ça veut dire que s’il y a un problème, on ne pourra pas se retourner légalement contre Pfizer par exemple. Alors moi j’ai peur. On n'est pas complotistes, on a simplement un esprit critique et on veut questionner des « évidences ». Et on fait ça uniquement en se basant sur les chiffres et les discours officiels », fait savoir ce manifestant.



C'est ce jeudi que les lycées de la cité du Butor proposeront aux élèves et au personnel de se faire vacciner contre le Covid.









