Manifestation antivax : Vanessa Germain absente à son procès

Le tribunal correctionnel a accepté en grinçant des dents de renvoyer le procès de Vanessa Germain au 4 octobre prochain. Elle est poursuivie notamment pour organisation d'une manifestation illégale. La prévenue ne s'est pas présentée à l'audience. Par IS - Publié le Mardi 15 Mars 2022 à 16:48

Absente pour raison professionnelle, Vanessa Germain Benhamou était représentée par son avocat, Me Sébastien Navarro, ce mardi après-midi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. La robe noire a demandé un renvoi que le tribunal a accepté non sans montrer un certain agacement. L'audience est ainsi renvoyée au 4 octobre.



Une des figures de proue de la lutte antivax est jugée pour plusieurs faits : l'organisation d'une manifestation contre le vaccin le 7 août 2021 dans le chef lieu sans déclaration préalable, la participation à cette opération sans masque ainsi que le rassemblement sur la voie publique dans une période d'urgence sanitaire.



Connue pour ses multiples interventions publiques, et notamment pendant la crise requin, Vanessa Benhamou est également poursuivie pour des faits similaires en date du 5 mars 2021 à Saint-Paul dont elle devra répondre et auxquels il faut ajouter l'entrave à la circulation sur la voie publique.