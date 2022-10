A la Une . Manifestation à la Clinique de Sainte-Clotilde

La CFDT de La Réunion a répondu à l'appel national de grève dans le secteur de la santé. Une mobilisation a eu lieu ce matin devant la Clinique de Sainte-Clotilde. Les travailleurs demandent de meilleures conditions de travail. Par La rédaction - Publié le Mardi 18 Octobre 2022 à 13:09

Environ 200 personnes étaient mobilisées ce mardi matin devant la clinique de Sainte-Clotilde pour réclamer une revalorisation des salaires mais aussi exprimer leur mécontentement autour de la gestion de la société sanitaire.



Gaëlle Givran, déléguée syndicale à la CFDT de la Clinique Sainte-Clotilde et Sociétés de Dialyse, explique pourquoi les employés sont actuellement mobilisés. "Nous avons répondu à l'appel national mais aussi parce qu'il y a beaucoup de problèmes ici, de parking, de salaires, de harcèlement au travail", indique-t-elle avant d'ajouter : "Nous sommes contre la prime Macron, nous avons plus d'une soixantaine de personnes sous le SMIC, le parking est payant pour venir au travail. Nous voulons aussi le maintien de l'aide du Ségur versée aux employés."







Le représentant de la CFDT, Alexandre Esparon, déplore les difficultés rencontrées par les employés : "Nous demandons l'augmentation de notre pouvoir d'achat. Comme tout le monde, on a des familles, on subit tous l'inflation. Cette année, elle est à 5,6% selon l'INSEE. On demande à avoir une revalorisation qui recouvre l'inflation et à avoir des primes. Notre cher président nous a dit qu'on aurait des primes Macron, mais on attend de voir quand elles vont apparaître. Les salariés sont en souffrance, on nous voit comme des robots qui remplissent des tâches, mais est-on encore des humains pour les gens ?"



Voici les revendications de la CFDT à la Clinique Sainte-Clotilde et Sociétés de dialyse :



- Augmentation des salaires et des primes par rapport à l'inflation

- Réintégration des personnels suspendus

- Amélioration des conditions de travail

- Bien-traitance des soignants

- Arrêt des agressions et maltraitance de soignants par malades/visiteurs

- Une rémunération du travail de nuit augmenté de 3,50 euros/heures

- Rémunération en heure de garde lorsque le salarié est présent dans l'entreprise lors des alertes cycloniques.

- Rémunérer la nuit du dimanche car non payé de nuit mais que du dimanche.

- Amélioration de la prise en charge de la mutuelle.

- L'instauration dans tous les services de ration soignant-soigné par rapport à la difficulté de prise en charge du malade et non plus par lit.

- Des salaires plus haut que le SMIC pour le bas salaire.

- Mise à disposition de parkings gratuits pour que le personnel puisse venir travailler sereinement.

- Respect des récupérations demandées par le personnel.

- Prime macron.