A la Une . Manger équilibré au travail : les 6 astuces

Par Caroline Dijoux, diététicienne-nutritionniste - Publié le Dimanche 30 Avril 2023 à 06:00





Le midi, tout le monde n’a pas le temps de rentrer chez soi pour manger. Alors plusieurs options sont disponibles : on rapporte son repas de la veille, on mange au restaurant avec les collègues, on mange à la cantine d’entreprise s'il y en a une ou on prend une barquette ou même un sandwich.



Les solutions sont diverses et les prix varient. Chacun doit pouvoir s'y retrouver.



Pour en savoir plus sur l'alimentation équilibrée, vous pouvez lire mon article sur



Dans cet article, je vous partage 6 astuces pour manger équilibré au travail.



Prenez le temps de manger



Mangez devant l’écran est LA fausse bonne idée. Alors oui, vous gagnez du temps, votre patron est content de votre productivité et vous avez le sentiment d’avoir accompli plus de tâches que prévu. Or, mangez devant un écran est un perturbateur. Votre cerveau ne se focalise pas sur l’action de manger mais sur le travail. Le risque est d’avoir faim peu de temps après le repas et donc de grignoter en rentrant à la maison.



Prenez le temps de manger avec vos collègues, de décompresser de cette matinée déjà bien chargée.



Prendre le temps de faire la pause déjeuner est aussi le moment de faire une coupure et donc de faire redescendre le stress. Le stress est un facteur de prise de poids et de grignotage, ce qui va à l’encontre de vos efforts sur votre alimentation équilibrée.



Planifiez vos repas à l’avance



Si vous avez tendance à manger des aliments malsains ou à manger à l'extérieur pendant la pause déjeuner, planifiez à l'avance ce que vous allez manger. Vous pouvez préparer un repas équilibré à la maison ou choisir un restaurant avec des options saines. En planifiant à l'avance, vous êtes plus susceptible de faire des choix sains et de ne pas céder aux tentations.



Où et comment manger ? Chacun ces contraintes concernant le repas du midi. Restaurant d’entreprise imposé, repas acheté car vous n’avez pas de quoi stocker votre repas au travail, repas au restaurant car vous devez déjeuner avec des clients.



Vous devez trouver la solution qui vous correspond et qui convient à votre mode de vie et à vos objectifs.



Rien n’est interdit comme repas.



Veillez à limiter les produits transformés, limitez les féculents, favorisez les légumes, évitez les desserts et les boissons.



Pour les personnes en perte de poids, une salade crudité avec de la viande et un morceau de pain est parfaite. Ça peut être également un snack avec une viande sans sauce, des légumes et sans manger tout le riz.



Moins de déchets liés aux barquettes achetées, moins de perte de temps à faire la queue pour réserver votre repas, vous savez ce qu’il y a dedans.



Pour apporter votre repas, cela peut être le repas de la veille au soir que vous avez cuisiné en plus grande quantité, cela peut être également un plat préparé le week end sous forme de batch cooking pour gagner du temps.



Surtout vous savez quoi mettre dedans et en quelle quantité selon votre programme alimentaire.



Les collations peuvent être une bonne façon de combler les petites faims entre les repas mais il est important de choisir des options saines.



Évitez les collations riches en sucre et en gras comme les chips et les biscuits. Evitez de vous prendre au jeu des collations entre collègues qui sont souvent très caloriques. Vous y allez et serez obligé de manger pour faire plaisir au collègue qui a apporté.



Au lieu de cela, optez pour des fruits frais, des légumes crus, des noix ou tout simplement rien.



Certaines personnes préfèrent ne rien manger entre les repas car elles n’en ont pas l’habitude, écoutez-vous !



Buvez suffisamment



Boire suffisamment d'eau est important pour rester hydraté et maintenir une bonne digestion.



Apportez une bouteille d'eau au travail et buvez régulièrement tout au long de la journée.



Évitez les boissons sucrées et gazeuses, car elles contiennent souvent des calories vides.



Limitez la consommation de café. Le café est souvent le moment de pause entre collègues ou bien au moment d’accueillir un client. Or une trop grande consommation de café peut perturber votre tension artérielle ou créer de l’anxiété par la production d’hormones comme l’adrénaline.



Prenez des pauses régulières



Prenez des pauses régulières tout au long de la journée pour vous ressourcer et éviter de manger de façon compulsive.

Profitez de ces pauses pour prendre une courte marche, méditer ou simplement vous reposer. Cela peut vous aider à réduire votre stress et à vous sentir plus énergique tout au long de la journée.



En limitant le stress, vous vous donnez plus de chance pour être en bonne santé et être plus serein au travail.



Conclusion



Fixez-vous vos objectifs par rapport à votre alimentation. Certaines personnes sont soucieuses du bien manger et veulent perdre du poids, il faut alors planifier les repas pour être certain de tenir l’objectif.



D’autres personnes veulent vivre le moment présent, sans se poser de question, dans ce cas, essayez de faire les bons choix pour préserver votre santé.



Dans tous les cas, écoutez-vous et continuez à faire du repas au travail un moment convivial et détendu.

Par Caroline Dijoux, diététicienne-nutritionniste, créatrice du blog Run au Féminin.

Ce blog aide les femmes à perdre du poids après un accouchement. Je donne des conseils pour perdre du poids durablement en prenant en compte le changement familial. J'interviens également au sein d'établissements scolaires, d'associations et d'entreprises pour promouvoir l'équilibre alimentaire.