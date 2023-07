La grande Une Manger coûte en moyenne 37% plus cher à La Réunion

L'INSEE publie ce jour un comparatif des prix entre La Réunion et la France hexagonale en 2022. L'étude montre que consommer à La Réunion coûte en moyenne 9% plus cher par rapport à l'Hexagone.







Le panier métropolitain de biens et services acheté sur l’île est 12% plus cher par rapport à l’Hexagone. Le panier local coûte 6% plus cher à La Réunion que s’il est acheté dans l’Hexagone. Pour mener cette étude comparative nationale des prix entre la France hexagonale et différents territoires, l’INSEE a collecté des relevés de prix, des tarifs de différents services et biens et dressé des paniers représentatifs de chacun des territoires, basés sur les habitudes de consommation et le poids des produits dans le budget des ménages.Pour comparer les prix entre La Réunion et l’Hexagone, l’INSEE prend en compte deux paniers de consommation (celui des Réunionnais et celui des continentaux) et réalise une moyenne (moyenne de Fischer).Sur l’ensemble des postes de consommation analysés, à savoir l’alimentaire, les transports, la santé, loisirs et culture, communications, logement et habillement, chaussures, le coût des produits est en moyenne 9% plus cher à La Réunion par rapport à l’ensemble de la France Hexagonale.Le panier métropolitain de biens et services acheté sur l’île est 12% plus cher par rapport à l’Hexagone. Le panier local coûte 6% plus cher à La Réunion que s’il est acheté dans l’Hexagone.

Ecarts de prix considérables en matière d'alimentation



Dans le détail les écarts de prix entre le territoire et la France Hexagonale diffèrent en fonction des postes de consommation.

L’écart est d’autant plus significatif lorsqu’il concerne l’alimentation. Se nourrir coûte 37% plus cher à La Réunion que dans l’Hexagone. Le panier alimentaire métropolitain coute 46% plus cher ici que dans l’Hexagone et c’est +28% pour le panier Réunionnais.



Les communications (+25%), les loisirs et la culture (+14%) et la santé (+9%) sont également plus onéreux. Bien que les services de santé, places de cinéma et théâtre coûtent moins chers, les biens sont plus chers (appareils et matériels thérapeutiques, téléphone et box, ordinateurs etc.)



Transport, logement et habillement, des postes de dépense globalement moins couteux à La Réunion



En revanche, trois postes de dépense des ménages pèsent moins lourd sur les finances des ménages à La Réunion : le transport, le logement et l’habillement. Si l’achat de véhicules et le prix des loyers est plus élevé, le prix des carburants, les services d’entretien, les dépenses en eau, électricité et gaz, moins élevés, viennent compenser leur poids, dans la consommation à La Réunion.



Si l’on se penche sur les territoires ultramarins, l’île est le territoire où les écarts de prix sont les moins marqués. La Guadeloupe affichant des écarts de prix allant jusqu’en moyenne +16% par rapport à l’Hexagone.



L’écart de prix entre la Réunion et l’Hexagone continue d'augmenter



Globalement, l’écart de prix entre la Réunion et l’Hexagone augmente depuis 2010 (date de la première étude de comparaison spatiale de prix réalisés) où il passe de +6%, à +7% en 2015 et +9% en 2022.



Ces résultats combinent un effet d’inflation, significative bien que moins forte sur la période à La Réunion qu’en métropole et une évolution des habitudes de consommation. Le panier de consommation des Réunionnais a évolué vers des produits plus chers.

Ces écarts de prix, ajoutés à des prix déjà élevés et des revenus en moyenne 27% inférieurs pour des ménages sur le territoire Réunionnais comparativement à L’Hexagone, viennent exacerber un sentiment de cherté de la vie encore plus fort.



Concernant les perspectives d’avenir, l’évolution de l’inflation, qui aujourd’hui ralenti mais dont la phase risque d’être durable, est à scruter de près, mais pas seulement, explique Loup Wolff, Directeur interrégional de l’Insee La Réunion-Mayotte : “Premier effet l’inflation, deuxième effet, les habitudes de consommation des Réunionnais. Comment nos habitudes, les biens et les services qu’on achète vont évoluer au fil du temps, nt aussi un impact important sur l’écart des prix entre notre territoire et l’Hexagone”, a-t-il conclu.