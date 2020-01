Mangé cochon à St-Leu

Une sainte alliance de la droite, soutenue par divers opportunistes et placée sous le parrainage du Président de Région, vient de se constituer à Saint Leu. Il s’agit de soutenir la candidature de Bruno Domen qui rompt ainsi avec la politique de résistance aux pressions régionales menée par son prédécesseur.



L’enjeu devient très clair, ce qui est visé c’est le site de Bois Blanc dont la Région a besoin pour y installer une carrière de roches massives afin de construire la méga-digue de la Nouvelle Route du Littoral.



Ce « mangé cochon » digne des pires traditions politiciennes de La Réunion, se fait sur le dos des Saint Leusiens. Pour mémoire, il faut rappeler que lors du référendum organisé en juin 2016 par la mairie de Saint Leu, plus de 81 % des habitants qui se sont exprimés, ont dit non à l’exploitation du site de Bois Blanc.



Les 15 et 22 mars prochains, les électeurs Saint Leusiens devront dire si oui ou non, ils sont prêts à sacrifier leur environnement pour sauver l’avenir politique du Président du Conseil Régional



Saint Leu, le 19 janvier 2020





Giraud Payet

Geneviève Payet



Pour le Rassemblement Citoyen pour Saint Leu