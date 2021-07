Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Mandela Day : Un jour pour rendre hommage à l’Homme de tous les combats

Le 18 juillet 1918 naissait Nelson Rolihlahla MANDELA à Mvezo en Afrique du Sud. Figure incontournable de la lutte contre le système politique de l’Apartheid, « Madiba » de son nom tribal devient président de la République d’Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections non-raciales de l’histoire du pays.

103 ans plus tard, afin de ne pas oublier ses combats, ses engagements, ses convictions, ses luttes… La Journée Internationale Nelson MANDELA ou MANDELA Day est proclamée par l’UNESCO le 10 novembre 2009. Elle est célébrée chaque année depuis le 18 juillet 2010, jour de la naissance de Madiba, afin de commémorer la contribution de ce militant de la cause anti-Apartheid et premier président noir d’Afrique du Sud.

Ce siècle restera marqué par les 77 ans de lutte de « Madiba ». Après 27 années passées en prison, Nelson MANDELA est relâché le 11 février 1990. Prix Nobel de la Paix pour ses actions menées en faveur de la fin de l’Apartheid, Nelson Mandela s’attache à mener durant son mandat une politique de réconciliation entre blancs et noirs et à lutter contre les inégalités.

103 ans plus tard, le monde y oubli pas

Les combats d’hier, sont les mêmes aujourd’hui.

Les minorités raciales, sexuelles, ethniques, religieuses… sont toujours persécutées dans le monde et font l’objet d’injustices violentes et abjectes.

Dans un contexte sanitaire difficile lié à la propagation de la Covid-19, le monde ouvre lentement les yeux sur les différentes formes de discrimination dont sont victimes les Rohingyas, les musulmans de Birmanie, les afro-américains aux États-Unis, les multiples formes de violences faites aux femmes dans le monde, la situation des chrétiens en Irak… la liste des minorités discriminées est si longue…

Elles sont si nombreuses.

Les médias ou encore les réseaux sociaux nous permettent de suivre en temps réel ces voix qui s’élèvent dans le monde pour réclamer davantage de justice sociale, d’égalité, de réconciliation…

Il suffit d’une seule voix pour faire trembler le monde.

De renverser un pouvoir corrompu, totalitaire et meurtrier.

Il suffit d’une seule voix pour faire trembler le monde.

De détruire une idéologie dangereuse et menaçante pour la démocratie, la liberté individuelle, la paix.

Il suffit d’une seule voix.







