A la Une . Manapany-Les-Bains : Un jeu de piste pour sensibiliser autour du gecko vert de Manapany

Le gecko vert de Manapany, ça vous parle ? Samedi 04 mars 2023, l’association « Compagnon de Je », organise un jeu de piste gratuit autour de ce petit animal local en voie de disparition, à partir de 09h30, à Manapany-les-Bains. L’occasion de (re)découvrir cette espèce et les enjeux de biodiversité associés... tout en s’amusant ! Par NP - Publié le Mercredi 1 Mars 2023 à 07:50

Le gecko vert de Manapany sera à l’honneur, samedi 04 mars au four à chaux de Manapany-les-Bains, dans le cadre d’une balade connectée, d’une heure environ, organisée par l’association Compagnon de Je. « Aujourd’hui, la population de geckos verts de Manapany atteint un seuil critique sur l’île », déplore Laetitia Bizard, présidente de C2J. Il nous paraissait crucial de sensibiliser autour de ce petit lézard endémique en danger critique d’extinction ». Elle ajoute : « C2J a à cœur de défendre des sujets qui portent des valeurs fortes, de pouvoir sensibiliser la population à des sujets phares tels que l’environnement, la culture ou encore le patrimoine ».



Des partenariats multiples



Véritable jeu de piste réalisé en milieu ouvert, cette animation s’étend sur environ 2 kilomètres et a été développée en cohérence et complémentarité avec les acteurs locaux et partenaires comme L’Office de Tourisme Intercommunal du Sud (OTI Sud) et l’association Nature Océan Indien (NOI). Ce dernier est un acteur historiquement engagé dans la sauvegarde du patrimoine emblématique de La Réunion et mène au quotidien des actions diversifiées autour des reptiles endémiques. « Nous sommes très heureux de pouvoir proposer un projet issu du multi-partenariat. Reconnaissante vis à vis des acteurs qui ont soutenu le projet financièrement*,



Et Camille Treilhes, consultante et intervenante en éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) et coordinatrice de projet pour C2J d’ajouter : « Nous sommes aujourd’hui tous confrontés aux enjeux de conciliation entre activités humaines et préservation de la biodiversité locale, unique au monde. Ce projet est avant tout une démarche initiée par un lien humain autour de valeurs communes partagées avec l’association C2J (Compagnon de Je) et une opportunité de mutualiser des compétences, d’expérimenter et de développer de nouveaux outils innovants au service de la sensibilisation ».



Jouer pour mieux sensibiliser



Et quoi de mieux que de jouer pour sensibiliser tous les publics ? « La balade connectée est un outil innovant, un exemple de nouveau mode d’apprentissage qui se veut donc ludique et pédagogique », détaille Camille.



Tout au long de ce jeu, les participants partiront à la découverte du gecko vert de Manapany, à travers neuf étapes, joliment illustrées par l’association NOI ou prises par Camille Treilhes elle-même. « Le partenariat avec l’association NOI nous a permis d’obtenir des données scientifiques récentes sur cet animal et de proposer une balade riche en apprentissages », complète Laetitia



La balade s’adresse à tous les publics, à partir de 4 ans. Alors, enfilez vos baskets, munissez-vous de votre crème solaire, d’eau et d’un couvre-chef, venez entre 9h30 et 16h30 tester ce jeu de piste grandeur nature et en apprendre davantage sur ce petit lézard aux jolies couleurs éclatantes !

Infos pratiques :

Samedi 4 mars, au four à chaux de Manapany-les-Bains

De 9h30 et 16h30

Durée : 1h environ

Entrée libre à l'événement // sans inscription, ni réservation



Public : à partir de 4 ans, ados et adultes (ce parcours est en partie non accessible aux poussettes et personnes à mobilité réduite - possibilité d'adapter le parcours si besoin le Jour J).



Les petits plus : animations gratuites prévues pour les enfants (maquillage, ateliers créatifs, ateliers récup') et accessibles en continu toute la journée. Un espace détente sera également mis à disposition des adultes sous forme de participation libre et consciente.



*Ce projet a été cofinancé par « la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports » (DRAJES) et le mécénat associatif « Archipel des Utopies »