Mayotte Mamoudzou pose la première pierre d'une nouvelle école

Ce mercredi, la première pierre de l'école Hamaha a été posée par les autorités. Ce nouvel ensemble de 24 salles de classe et une cantine, pour un budget de 13 millions d'euros, accueillera ses premiers élèves en 2024. Par La rédaction - Publié le Jeudi 3 Novembre 2022 à 10:10

Tous les officiels avaient fait le déplacement pour le lancement officiel de ce chantier à 13 millions d'euros. Avec une ouverture promise en 2024, l'école élémentaire Hamaha comptera 24 classes, dont 9 de maternelle et 15 de primaire.



Ambdilwahedou Soumaila, le maire du chef-lieu mahorais, a rappelé que "cette école élémentaire sera le premier maillon du groupe scolaire des Hauts Vallons". Rappelant la phrase de Victor Hugo "ouvrir une école, c'est fermer une prison", le premier magistrat de la ville a rappelé que "nous faisons tout pour donner leur chance aux enfants pour apprendre et devenir des citoyens modèles".



Construite à Mamoudzou, dans le nouveau quartier de la ZAC du Soleil Levant, cette nouvelle école doit compléter l'offre de services publics dans la zone. Un commissariat sera également bientôt mis en chantier non loin.



"Les lacunes sont encore grandes, je le reconnais. Il y a encore des difficultés et les résultats ne sont pas à la hauteur. L'Éducation nationale en a conscience et nous prenons notre part de responsabilité", a déclaré le recteur Gilles Halbout, comme le rapportent nos confrères des Nouvelles de Mayotte.



L'école sera d'ailleurs au centre d'un réseau d'aide aux élèves en difficultés. Les parents des futurs apprenants ont également été mobilisés, afin de faire de l'école un vrai lieu d'apprentissage des savoirs.