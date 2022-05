Courrier des lecteurs Maman tu es la plus belle du Monde

Par Alain Nivet - Publié le Dimanche 29 Mai 2022 à 10:32

Maman, c'est toi la plus belle du Monde Aucune autre à la ronde est plus jolie Tu as pour moi, avoue que c'est étrange Le visage d'un ange du Paradis. Dans tous mes voyages J'en ai vu des paysages Mais rien ne vaut l'image De tes beaux cheveux gris. Maman tu es la plus belle du monde. (...............................................) Chanson interprétée par Luis Mariano.