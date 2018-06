International Mamadou Gassama récompensé par les Etats-Unis pour son geste héroïque Après avoir été régularisé et nationalisé français suite à son sauvetage d'un enfant prêt à tomber d'un balcon parisien, Mamadou Gassama va recevoir un BET Humanitarian Award à Los Angeles ce dimanche.

Celui que l'on surnomme le "spiderman du 18e" va se voir être récompensé par les Etats-Unis d'un BET Humanitarian Award. Après avoir été naturalisé par le Président de la République et rejoint les pompiers de Paris, Il recevra ce titre demain dimanche à Los Angeles.



Ce jeune malien avait sauvé un petit garçon de 4 ans de la mort, le 26 mai dernier. Il a grimpé à mains nues jusqu'au balcon du 4e étage d'un immeuble de la rue Marx Dormoy, dans le 18e arrondissement de Paris, pour le récupérer.



Le BET Humanitarian Award est décerné par la chaîne Black Entertainment Television (BET). Elle "récompense les Afro-Américains pour leurs accomplissements dans différents domaines comme le cinéma, la musique ou les sports", comme l'explique nos confrères de BFM TV.



Bien que des personnalités comme Muhammad Ali l'aient reçu, cette année la chaîne tend à prouver qu'il n'est pas nécessaire d'être célèbre pour faire de bonnes actions. Et c'est pourquoi elle souhaite féliciter "des personnes ordinaires qui ont réalisé des choses extraordinaires dans des situations désespérées".



Mamadou Gassama sera donc récompensé aux côtés James Shaw Jr., Anthony Borges, Shaun King, Justin Blackman, ou encore Naomi Wadler, à seulement 11 ans, ce dernier a marqué les esprits lors d'une manifestation contre les armes à feu aux Etats-Unis. Charline Bakowski Lu 1088 fois





