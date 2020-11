A la Une . Malus sur le poids : Votre véhicule fait-il plus de 1800 kg ?

Les SUV et 4x4 vont être prochainement concernés par une nouvelle taxe à cause de leur poids mais en seront exemptés s'ils utilisent des énergies plus douces. Par Marine Abat - Publié le Mercredi 18 Novembre 2020 à 08:25 | Lu 1120 fois

Une nouvelle taxe concernera le secteur automobile en 2022. Il s'agit d'un malus qui pénalisera les véhicules de plus de 1.800 kg (à hauteur de 10 euros par kilo supplémentaire). Les électriques et les hybrides rechargeables affichant au moins 50 km d’autonomie électrique seront épargnés.



La limite de poids est moins sévère que celle proposée dans le cadre de la Convention citoyenne sur le climat, qui était de 1400 kilos. Avec cette limite de 1800 kilos, tous les modèles des constructeurs français pourront y échapper, à l’exception du Renault Espace (1.900 kg dans sa version diesel de 200 ch). Le ministère de la Transition écologique a reconnu un impact limité : “Il ne concernera que 2 à 3% des immatriculations, soit environ 60.000 véhicules”.



Les véhicules concernés sont surtout les versions haut de gamme de certains modèles, notamment les grands SUV. Mais l'impact sera là aussi limité puisque le gouvernement a prévu que la somme du malus au CO2 et du malus au poids n’excède pas le plafond fixé pour le malus CO2, soit 40.000 euros en 2022 et 50.000 euros en 2023. Ce qui signifie qu'un véhicule déjà taxé au maximum par le “super” malus au CO2 n’aura pas de malus au poids.



Les véhicules plus concernés sont finalement les SUV premium familiaux (Audi Q5, BMW X5…) dont le malus serait de 1.000 à 1.500 euros en moyenne.



Marine Abat Journaliste - En charge du secteur Ouest - Fortement attachée aux valeurs du développement durable... En savoir plus sur cet auteur

