La grande Une Maltraitances sur trois bébés : Quatre personnes soupçonnées, le père incarcéré

Ce lundi et suite à un signalement du CHU de Bellepierre, quatre personnes soupçonnées d'avoir maltraité un enfant de 21 mois et deux jumelles dont une aurait été secouée ont été placées en garde à vue. Les parents, la tante maternelle et le compagnon de celle-ci ont été présentés au parquet de Saint-Denis qui a ouvert une information judiciaire. L'état d'un des bébés âgé de deux mois serait jugé préoccupant. Par Régis Labrousse - Publié le Mercredi 26 Avril 2023 à 17:57

C'est suite à un signalement effectué par les services de pédiatrie de l'hôpital Felix Guyon que quatre personnes ont été placées en garde à vue, soupçonnées d'avoir causé de graves séquelles à un bébé de deux mois en le secouant et d'avoir maltraité sa jumelle et son frère de 21 mois.



Ce mercredi, le quatuor originaire de Saint-Paul, composé des parents de l'enfant, de la tante maternelle et de son compagnon, a été présenté au procureur de la République de St-Denis puis à un juge d'instruction qui a ouvert une information judiciaire. Les faits qui leur sont reprochés se seraient déroulés entre le 26 février dernier et le 10 avril, date à laquelle le père de jumelles âgées de deux mois aurait secoué l'une d'entre elles.

À l'issue de sa mise en examen pour violences ou mutilations sur mineur de 15 ans ayant entrainé une infirmité permanente, seul ce dernier a été présenté au juge des libertés et de la détention qui a statué sur son incarcération immédiate à la maison d'arrêt de Domenjod. Les trois autres protagonistes ont été placés sous contrôle judiciaire. La mère est mise en examen pour négligence et la tante et son compagnon pour non assistance à personne en danger.



L'avocate du père, né en 1997, qui, selon nos informations, aurait reconnu les faits, s'est insurgée face au traitement différent infligé à son client alors que, selon la robe noire, la mère des trois marmailles serait autant impliquée dans le drame qui touche cette famille.



Le représentant de la société a requis le placement en détention du suspect afin d'éviter le renouvellement des faits ainsi que pour éviter le trouble porté à l'ordre public par cette tragique affaire.