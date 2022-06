A la Une . Maltraitance des personnes âgées : 108 dossiers ouverts en 2021 par l'association Alma Réunion

La journée mondiale contre la maltraitance des personnes âgées se tient ce jeudi. L'occasion de sensibiliser la population à ce fléau. À La Réunion, l'association Alma Réunion mène des actions de prévention et offre une écoute et un soutien à ceux qui en sont victimes ou témoins. 108 dossiers ont été ouverts en 2021. Par N.P - Publié le Mardi 14 Juin 2022 à 11:08

Depuis 16 ans (2006/2022), chaque année, le 15 juin, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre la maltraitance faite aux ainés.



Cette journée a pour but de sensibiliser l’opinion publique sur un phénomène inacceptable et encore tabou dans la société, un fléau qu’il faut combattre et condamner ensemble, la maltraitance des personnes âgées vulnérables.



Sur le plan international,

Selon l’OMS une personne âgée sur 10 y est confrontée chaque mois et 2 soignants sur trois déclarent avoir commis un acte de maltraitance en 2020



Antoine GUTTEREZ, secrétaire général des NATIONS UNIES a dit :

« La pandémie du COVID 19 entraine pour les personnes âgées du monde entier d’innombrables peurs et souffrances.

En plus des conséquences sanitaires immédiates, la pandémie expose les personnes âgées à un risque accru de pauvreté, discrimination et d’isolement.



Il est probable qu’elle s’avère particulièrement sévère pour les personnes âgées des pays en développement »

Entre 2020 et 2030, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans devrait augmenter de 38% passant d’un milliard à un milliard 400 millions, dépassant le nombre de jeunes dans le monde.



De ce fait, une plus grande attention doit être accordée aux défis spécifiques auxquels sont confrontées les personnes âgées, notamment dans le domaine des droits de l’Homme.



La maltraitance des personnes âgées est un problème qui existe dans tous les pays mais qui est généralement sous- estimé à l’échelle mondiale.



Bien que l’étendue des mauvais traitements envers les ainés soit inconnue, sa signification sociale et morale est évidente. Elle exige une réponse globale à multiples facettes qui se concentre sur la protection des droits des personnes âgées ».



Pourquoi une journée internationale depuis 2006 ?



Chaque journée internationale représente une occasion d’informer le public et d’organiser des activités de sensibilisation



Qu’est- ce que la maltraitance ?



La définition de la maltraitance, donnée par le conseil de l’Europe en 1987 :

"La violence se caractérise par tout acte ou omission commis par une personne, s’il porte atteinte à la vie, l’intégrité corporelle ou psychique, à la liberté d’une autre personne ou compromet gravement le développement de sa personnalité et/ ou nuit à sa sécurité financière".



On retrouve dans cette définition, adoptée par la fédération 3977 et les centres d’écoute qu’elle regroupe, les différents types de maltraitance évoqués lors des permanences téléphoniques (maltraitances physiques, psychologiques, financières, civiques, médicales et médicamenteuses, les négligences actives ou passives)



Le phénomène de maltraitances, même s’il devient un peu plus visible d’année en année, reste encore mal connu



Sur le plan national,

La maltraitance des séniors touche 600 000 personnes en France, soit 5% des plus de 65 ans et 15% des plus de 75 ans

Selon la fédération 3977 contre la maltraitance (association d’écoute des victimes créée en 2008) les victimes désignées sont les personnes âgées les plus fragiles, en majorité des femmes (75%) ayant en moyenne 79 ans, souvent dépendantes donc vulnérables, incapables de se défendre ou de réagir face au maltraitant. Celui-ci est dans la sphère familiale mais aussi dans l’entourage non familial (voisinage, personnels soignants, démarcheurs, etc…) que ce soit à domicile comme en établissement.



La maltraitance financière qui est apparue depuis quelques années, a été observée par « les petits frères des pauvres » qui accompagnent plus de 8000 personnes dans l’hexagone et qui se préoccupent particulièrement des aspects de la maltraitance financière, car bien des actes de malveillance et de violences physiques sont motivés par des intérêts matériels et financiers, actes à la limite de la légalité. Discrets et invisibles, ils passent parfois inaperçus aux yeux des victimes âgées, et particulièrement quand elles ne sont pas en possession de tous leurs moyens.



Une hausse exceptionnelle de dossiers au premier trimestre 2022 (+ 40%) par rapport à la même période en 2021 a été observée par la plateforme téléphonique nationale. Cette hausse exceptionnelle s’expliquerait exclusivement par des situations de maltraitances possibles touchant des personnes résidant en établissement, surtout médico-sociaux. Pour le type de maltraitances en cause, sont en tête les négligences passives(réponse insuffisantes aux besoins des personnes vulnérables, suivies des maltraitances liées aux soins)

Ces constats ne surprennent pas le 3977, « après la forte médiatisation des maltraitances en lien avec une gestion délibérément maltraitante de certains groupes privés à but lucratif, révélée par la publication des « fossoyeurs ».



Sur le plan local,

L’écoute téléphonique ALMA (Allo maltraitance) association loi 1901 à but non lucratif, créée en septembre 2000, est fédéré au 3977.

ALMA Réunion est destiné à écouter, aider, soutenir, conseiller, et orienter tous ceux qui font appel à elle et qui sont confrontés à une situation compromettant gravement la santé physique ou morale d’un proche, d’un ami, d’un voisin, âgé ou handicapé, dans son cadre familial ou en institution.



Chaque appel est pris en compte par une équipe pluridisciplinaire de bénévoles formés.

Au cours de l’année 2021, l’écoute ALMA Réunion a ouvert 108 dossiers (dont 4 en institution,6 accompagnements de situation et 12 témoignages).



ALMA mène des actions de prévention en participant à toutes les manifestations départementales destinées aux personnes âgées

ALMA intervient (gracieusement)dans des lycées professionnels et des centres AFPAR qui forment aux métiers de l’aide à la personne, les aides- soignants.



L’écoute fonctionne à raison de 2 demi- journées par semaine :

Le mardi de 9 h à 12 h

Le jeudi de 13 h à 16 h



Les autres jours, un répondeur rappelle les jours d’écoute, propose de laisser un message pour être rappelé ou oriente vers la plateforme téléphonique nationale (3977) qui fonctionne tous les jours de la semaine (aux heures de Métropole y compris le week-end)

Le mercredi 15 juin, ALMA, en partenariat avec l’ORIAPA et le CCAS de Bras Panon animera une matinée d’information dans deux résidences séniors de la commune (« les gramounes » et « les voiliers » ) de 9 h 30 à 11 h 30 autour d’une collation offerte par ALMA





Pascale SAVOYE

Présidente ALMA Réunion

alma.reunion@gmail.com