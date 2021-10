A la Une . Maltraitance animale : adoption d'un texte "historique"

Les députés et sénateurs ont trouvé un accord lors de la Commission paritaire mixte. La proposition de loi pour les animaux a été adoptée ce jeudi 21 octobre. Par Sophie Fontaine - Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 à 09:46

Le texte prévoit que la reproduction, les spectacles et le maintien de cétacés en bassin seront interdits d’ici cinq ans en France.



Liberté pour les dauphins



Les delphinariums ne pourront plus détenir de cétacés dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, et ce pour mettre fin à des pratiques qui contribuent à la maltraitance animale en France.



Certains parcs avaient d’ailleurs pris les devants, à l’image du Parc Astérix qui avait annoncé la fermeture de son delphinarium en début d’année.



"Un grand jour pour le bien-être animal"



L’annonce a été saluée par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui s'était engagée en 2020 à mettre en œuvre "la fin progressive de la faune sauvage dans les cirques itinérants" et "la fin de la présence d’orques et dauphins dans des delphinariums inadaptés".







Les associations de défense des animaux se félicitent également de l’adoption de ce texte, qualifié de décision historique. À La Réunion, l’association Globice se réjouit de cette mesure et “remercie tous ceux qui ont œuvré sans relâche pour cette issue”.







Cet accord entre les parlementaires marque aussi la fin de l'exploitation commerciale d'espèces sauvages, en interdisant leur acquisition et leur reproduction dans un délai de deux ans. Leur présence dans les cirques itinérants sera interdite dans un délai de sept ans. Les élevages de visons (destinés à l’industrie de la fourrure) vont être fermés, avec effet immédiat dès promulgation de la loi.