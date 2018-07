Maltraitance animale : Un chaton aux oreilles et à la queue coupés

Un chaton martyrisé a été récupéré par une bonne âme hier, sur un parking à Saint-André. La petite bête miaulait de douleur : ses oreilles et sa queue ont été sectionnés.



Le petit chat a immédiatement été amené chez un vétérinaire, une opération d'exérèse de la queue devra être effectuée, car un début de gangrène affecte le chaton. Le petit chat, baptisé Tigrou par sa bienfaitrice était infesté de poux et de puces, et dans un état de malnutrition avancé.



L'association RPA, contactée par la dame ayant pris en charge le petit chat, s'insurge contre ce nouvel acte de cruauté envers les animaux, et appelle à des actions de sensibilisation auprès des enfants.