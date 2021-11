A la Une . Maltraitance animale : Un bouledogue américain retrouvé en piteux état dans une cour de St-André

Le chien de race âgé de 4 ans était attaché dans une cour en plein soleil, sans eau, ni nourriture. Couvert de mouches, l'animal a été confié à un vétérinaire pour des soins. Le couple de propriétaire est poursuivi devant la justice pour différentes infractions. Par IS - Publié le Mardi 23 Novembre 2021 à 18:02

C'est grâce à un signalement que les policiers ont découvert ce mardi un bouledogue américain âgé de 4 ans attaché à une corde particulièrement courte, dans une cour de Saint-André. L'animal qui restait toute la journée en plein soleil sans eau semblait bien maigre et dépourvu de soins, les yeux couverts de mouches.



Sur réquisition de soins, il a été confié à un vétérinaire. La propriétaire de la cour s'est défaussée sur son compagnon à qui appartient la bête. Mais tous deux sont poursuivis pour plusieurs infractions suite à ces actes de maltraitance. Ils risquent plusieurs contraventions de 750 euros chacune ainsi que le versement de dommages et intérêts à la SPA, si cette dernière se porte partie civile.