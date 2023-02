A la Une .. Maltraitance animale : Les gendarmes de Saint-Louis affichent leur engagement

Les gendarmes de Saint-Louis affichent leur engagement en matière de lutte contre la maltraitance animale. "Les mesures prises contre les auteurs de ces actes vont de l’avertissement à l’ouverture d’une procédure pénale", indiquent les forces de l'ordre qui rappellent que face à la hausse du phénomène, un partenariat entre ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, ministère de l’Agriculture et SPA rend obligatoire la désignation d'un référent pour la lutte contre la maltraitance dans chaque brigade. Par N.P - Publié le Mardi 28 Février 2023 à 15:22

Les gendarmes de Saint-Louis s'engagent dans la lutte contre la maltraitance animale, véritable fléau sur notre île. "S'appuyant sur son expérience personnelle, un gendarme de la brigade territoriale de Saint-Louis nous fait part de faits survenus en juillet 2022", rapporte la gendarmerie sur sa page Facebook.





"L’un des derniers cas traités est celui de Scamp, un chiot jeté dans un sac poubelle dans un champ par son propriétaire, souffrant de troubles psychologiques sévères", ajoute la gendarmerie. Après signalement de la situation à l’APEBA par les voisins, un gendarme de la BTA (Brigade territoriale autonome) de Saint-Louis a pu se rendre sur place et prendre en charge le chiot pour ensuite le placer en famille d’accueil.



Une trentaine de signalements faits à la brigade de Saint-Louis en 2022



En 2022 ce sont plus de 30 signalements qui ont été effectués par l’APEBA à cette brigade. Les mesures prises pour les auteurs de ces actes vont de l’avertissement à l’ouverture d’une procédure pénale. "Aussi, la BTA de Saint-Louis a pu nouer de bons rapports avec la DAAF* située à Saint-Pierre", soulignent les forces de l'ordre.



"Cela permettra de favoriser la coopération entre les trois parties, de fluidifier l'échange des informations, et ainsi, pouvoir agir plus efficacement dans la lutte contre la maltraitance animale".









