Maltraitance animale: Elle retrouve son chaton blessé par des hameçons

"Ce matin en me réveillant, et en allant donner à manger à mon chaton, j'ai découvert un massacre !" Marinna est tombée des nues lorsqu'elle s'est aperçue que son animal de compagnie avait été victime d'une maltraitance dans la nuit, dans sa résidence.



"J’ai retrouvé ses pattes arrières avec deux hameçons enfoncés de chaque côté, et à l’intérieur des cuisses un fil tendu pour qu’il ne puisse plus marcher", raconte la Saint-Pauloise, encore choquée. "Courageux il a pu se rendre jusqu’à mon appartement mais ses efforts lui ont valu deux gros hématomes de chaque côté".



"Le cœur serré, les larmes aux yeux"